Рашисти атакували Миколаївську, Харківську та Запорізьку області: є постраждалі (відео)

У ніч на 5 серпня окупанти вкотре обстріляли Миколаїв.

Про це повідомили у своєму Telegram голова обласної державної адміністрації Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

«Вночі і з ранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про потрапляння до приватного будинку та пошкодження будинків навколо. Крім того, сталася пожежа на відкритій території внаслідок попадання боєприпасів та їх уламків. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється « , — пише голова адміністрації регіону.

У свою чергу, за попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці – ствольною далекобійною артилерією «Піон».

Уточнюється, що місто було обстріляне 4 рази — о 04:00, о 04:40, потім о 06:00 та о 08:00. Було зафіксовано до 18 вибухів, у тому числі касетних снарядів.

Також постраждала від удару рашистів і Запорізька область, через яку ворог випустив уночі 5 серпня кілька ракет. Повідомляється, що прильоти зафіксовані поряд із обласним центром.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух .

Старух наголосив, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару обійшлося без жертв. Глава ОВА також закликав дотримуватись усіх правил поведінки при повітряній тривозі.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Пізніше він додав, що внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства, яку вчасно ліквідували рятувальники ДСНС, і опублікував фото з місця пожежі.

На згарищі

Як повідомив в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає.

Третьою областю, по якій били російські фашисти, стала Харківська – по ній нелюди путіна гатили з РСЗВ "Смерч", касетними снарядами.

Внаслідок ворожої атаки четверо людей постраждали, повідомив у Facebook начальник слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

«Обстріляли житловий масив Шевченківського району з РСЗВ „Смерч“ касетними снарядами. На жаль, є четверо постраждалих. Уламкові поранення, вибухові травми, але всі живі. Слідчі зафіксували всі деталі для правосуддя над рашистською пітьмою», — написав він.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська знову обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з «Градів», випустивши містом 40 реактивних снарядів.

Фото поліції Харківської області

915

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter