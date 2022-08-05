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Події

На озері під Києвом зафіксували масовий мор риби: місцеві жителі звинувачують владу

13:52 5 серпня 2022
риба

На Олесницькому озері у Борисполі під Києвом зафіксували масовий мор риби. Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Борисенко.

Фахівці взяли аналіз води та риби, щоб встановити причини того, що сталося.

«Не виключаємо ні природні фактори, які могли спричинити загибель риби, ні забруднення відходами», — написав Борисенко.

Під постом з'явилася маса обурених коментарів. Люди пишуть, що таке відбувається не вперше. В озеро зливають усілякі нечистоти, а нікому до цього нема діла. Пропонують під тиском повернути стоки власникам «хаток», які стоять прямо біля озера.

Раніше схожа ситуація спостерігалася біля Тилігульського лиману під Одесою.

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