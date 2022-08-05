З наради не повернулися: у мережі показали, як українські «козаки» «денацифікували» 11 військових путіна (відео)

Схоже, після ліквідації відомої зрадниці, садистки Ольги Качури (Корси), українські воїни «відчули смак» й почали знищувати рашистів ще у більших кількостях.

Про один з таких випадків розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Щоб відповідати свому бойовому прізвиську, він у своєму оповіданні вжив слова, стилізовані під німецьку мову.

«Рашн командир їхали з наради. А в цей час на них чекали наші славні козаки. 6 командирів та 5 зольдатен офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися. Слава Україні та її воїнам», — написав Штефан.

На розміщеному ним ролику видно, як польовою дорогою мчать два автомобілі. Якоїсь миті перший з них підбивають українські воїни. Він спалахує та продовжує рух за інерцією. Зрештою, охоплений вогнем автомобіль вилітає з дороги, його зупиняють дерева.

Другий автомобіль у поворот вписується, але через кілька метрів перевертається на дах і ще якийсь час рухається дорогою на ньому, перетворюючи пасажирів на "фарш".

Також Штефан навів дані про ще двох окупантів, які "зробили жест доброї волі" та "денацифікувалися" на благо визволення України від ворога.

Один з них – лейтенант, другий – цілий полковник, та ще й заступник начальника 344 центру БПіП льотного складу армійської авіації.

Нагадаємо, минулої доби росія втратила в Україні ще 150 своїх військових. Загальні втрати після 24 лютого цього року становлять майже 42 тисячі рашистів.

538

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter