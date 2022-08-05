В Україні ліквідовано ще 150 окупантів, а також знищено велику кількість військової техніки рф, — Генштаб

Минулої доби росія назавжди розпрощалася зі ще 150 своїми військовими, які стали жертвою терористичної війни з народом України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом з початку бездумної агресії проти нашої втрати у особовому складі Росії досягли 41 650 військових.

Крім того, знищено велику кількість техніки агресора.

Наприклад, старий кремлівський диктатор втратив: 1792 танки (ще 3 за добу), бойові броньовані машини — 4032 (+6), артилерійські системи — 950 (+4), засоби ППО — 123 (+5).

Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, загарбники зараз намагаються створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширивши підконтрольну їм територію на західній околиці міста Донецька. Проте поки що ЗСУ стійко відбивають всі атаки.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter