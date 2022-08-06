Атомна загроза для всієї Європи: рашисти двічі обстріляли Запорізьку АЕС

Діями в Україні рашисти продовжують створювати небезпеку для світу.

Президент Володимир Зеленський 5серпня у вечірньому відеозверненні відреагував на те, що окупанти вдень двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Він закликав світову спільноту застосувати найжорсткіші санкції до всієї російської атомної галузі. Адже діями росіян створена дуже небезпечна ситуація для всієї Європи. Зокрема, Президент Зеленський сказав:

- Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи — вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта — це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання росії державою — спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі — від «Росатома» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що окупанти періодично обстрілюють ядерну установку у Харкові.

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter