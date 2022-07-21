Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, затягли важку військову техніку, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока станції. Про це повідомили в «Енергоатомі».

У приміщенні поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, вже знаходиться 14 одиниць військової техніки з боєкомплектом, зброя та вибухівка.

«Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобака, де знаходиться легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбіну. Там є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора», — йдеться в повідомленні.

Техніка загарбників перекрила доступ до пожежних засобів енергоблока. У разі виникнення пожежі, наприклад, через детонацію боєкомплекту, масштаби трагедії можуть бути такими, як на Чорнобильській АЕС, попередили в «Енергоатомі».

Раніше окупанти вимагали від адміністрації станції відкрити їм машинні зали на 1-му, 2-му та 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

«Окупанти продовжують цинічно порушувати абсолютно всі норми та вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку прямо в машинному залі енергоблока найбільшої в Європі атомної електростанції. „Енергоатом“ вкотре наполягає на необхідності якнайшвидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звертається до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС!» — йдеться у повідомленні.

Раніше рашисти використовували територію атомної станції як полігон для знищення нерозірваних снарядів та мін.

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