Нацбанк встановив додаткові вимоги для колекторів

Національний банк України установив додаткові вимоги щодо етичної поведінки під час урегулювання простроченої заборгованості. Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

«Більше року тому був ухвалений так званий „колекторський закон“. Проте НБУ досі отримує звернення від споживачів щодо порушення законодавства України з боку фінустанов та колекторських компаній. Тож для підсилення та однозначного трактування норм закону спільно з учасниками ринку були розроблені додаткові вимоги щодо етичної поведінки, зокрема: вводиться заборона отримувати згоду споживача на оброблення даних його телефонного довідника та журналу дзвінків із метою врегулювання простроченої заборгованості; врегульовано питання передавання даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або спадкоємцями; вводиться заборона щодо низки некоректних практик, які були виявлені Національним банком під час розгляду звернень громадян та уточнено окремі процедурні питання», — повідомили в НБУ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада заборонила стягнення боргів з військових, а також стягнення боргів за комуналку з мешканців окупованих територій.

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