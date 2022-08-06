Ліміт на розрахунки за кордоном та продаж валюти: Нацбанк скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу

З початку війни НБУ ввів низку обмежень щодо грошових операцій. Але тепер, як повідомляє Національний банк, скасовуються обмеження для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу. Зміни починають діяти з 6 серпня.

НБУ дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Але для цього треба дотримуватися низки вимог:

- операції за рахунком мають бути типовими для цієї фізособи та обсяг операцій перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

- до банку треба подавати лист від держоргану або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

- надавати орієнтовну вартість товару та терміни виконання замовлення;

- інформувати банк щодо збору коштів з метою оплати продукції.

Фізособи-волонтери мають змогу купувати: рації, бронежилети, каски, шоломи, військову та тактичну форму, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Але якщо у банка є інформація щодо недобросовісної діяльності фізособи, він може відмовити надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує 100 тис. грн на місяць.

Ураховуючи потреби бізнесу, Національний банк також спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток.

Банкам дозволено продавати іноземну валюту юрособам та ФОПам, резидентам України для використання її закордоном. Зокрема, на відрядження працівників, але не більше щоденного ліміту в еквіваленті 80 євро на людину, та на проживання і транспортні витрати (за умови підтвердження документами).

Крім того, на клієнтів банку-юрососіб, що перевозять вантажі у міжнародних сполученнях не розповсюджуватиметься обмеження на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

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Фото https://uk.wikipedia.org/



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