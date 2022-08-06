Футболіст збірної України Роман Безус продовжить кар'єру на острові

31-річний півзахисник збірної України Роман Безус (24 матчі, 5 голів у складі «жовто-синіх»), який завоював перший трофей у закордонній кар'єрі, змінив клуб.

Після трьох років виступів за бельгійський «Гент» футболіст на правах вільного агента перебрався на Кіпр, де найближчі два роки захищатиме кольори «Омонії» з міста Нікосія. За іронією долі, вже незабаром Роман зустрінеться на полі зі своїми колишніми одноклубниками — «Омонія» та «Гент» зійдуться у плей-оф кваліфікації Ліги Європи за право потрапити до групового турніру єврокубку (матчі — 18 та 25 серпня). А перед цим спробує здобути перший трофей на Кіпрі, коли 12 серпня «Омонія», як володар національного кубка, зійдеться з чемпіоном країни «Аполлоном» у битві за суперкубок.

Новий клуб представив українця яскравим роликом із нарізкою голів нашого співвітчизника.

Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! pic.twitter.com/iQOLMfOvG9 - OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022

Додамо, що Безус минулого сезону провів за «Гент» у всіх турнірах 36 матчів, у яких забив три м'ячі. До речі, востаннє у футболці збірної України півзахисник виходив на поле в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1), замінивши наприкінці додаткового часу Сергія Сидорчука.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перейшов до «Брентфорда» з англійської прем'єр-ліги.

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