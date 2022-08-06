38.47 / 39.77 38.77 / 40.26
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст збірної України Роман Безус продовжить кар'єру на острові

17:40 6 серпня 2022
Роман Безус

31-річний півзахисник збірної України Роман Безус (24 матчі, 5 голів у складі «жовто-синіх»), який завоював перший трофей у закордонній кар'єрі, змінив клуб.

Після трьох років виступів за бельгійський «Гент» футболіст на правах вільного агента перебрався на Кіпр, де найближчі два роки захищатиме кольори «Омонії» з міста Нікосія. За іронією долі, вже незабаром Роман зустрінеться на полі зі своїми колишніми одноклубниками — «Омонія» та «Гент» зійдуться у плей-оф кваліфікації Ліги Європи за право потрапити до групового турніру єврокубку (матчі — 18 та 25 серпня). А перед цим спробує здобути перший трофей на Кіпрі, коли 12 серпня «Омонія», як володар національного кубка, зійдеться з чемпіоном країни «Аполлоном» у битві за суперкубок.

Новий клуб представив українця яскравим роликом із нарізкою голів нашого співвітчизника.

Додамо, що Безус минулого сезону провів за «Гент» у всіх турнірах 36 матчів, у яких забив три м'ячі. До речі, востаннє у футболці збірної України півзахисник виходив на поле в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1), замінивши наприкінці додаткового часу Сергія Сидорчука.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк перейшов до «Брентфорда» з англійської прем'єр-ліги.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Квашені баклажани

Квашені баклажани: на смак, наче білі грибочки

дерун

Набагато смачніше і простіше дерунів: хрусткий картопляний коржик за рецептом «блогерки з ляльковим голосом»

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Все вже прописано: у Кабміні відповіли, чи мають намір підвищувати пенсійний вік

Все вже прописано: у Кабміні відповіли, чи мають намір підвищувати пенсійний вік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту