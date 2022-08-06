Третій за літо: в росії за держзраду затримали розробника гіперзвукових ракет

Рашисти обстрілюють українські міста і села із реактивних систем залпового вогню, використовуючи при цьому заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, лякають можливістю застосування ядерної зброї і новітніх гіперзвукових ракет.

Проте з останніми ймовірно проблеми.

Російський вчений, що займався створенням гіперзвукових ракет, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення РАН Олександр Шиплюк заарештований за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляють російські пропагандистські агентства ТАСС і РИА Новости.

За словами Василя Фоміна, наукового керівника Інституту, фізика помістили до московського СІЗО «Лефортово».

Шиплюк вже третій російськи вчений, звинувачений по такій важкій статті. Першим був головний науковий спіробітник цього ж закладу Анатолій Маслов. Його заарештовано 27 червня. Він начебто передавав секретні відомості про гіперзвукові ракети. Через три дні був заарештований Дмитро Колкер, співробітник Інституту лазерної фізики Сибірського відділення РАН. Він звинувачувався у злочинній співпраці з Китаєм. Але Колкер раптово помер в СІЗО — у нього був рак в термінальній стадії.

Як написав у Фейсбук Аркадій Бабчеко, Шиплюк є фахівцем у галузі високошвидкісної аерогазодинаміки та експериментальних методів дослідження газових потоків. В останні роки він займався гіперзвуковими ракетами, зокрема, їх захисним покриттям.

Про створення гіперзвукових ракет «Цикрон» путін оголосив ще навесні 2018 року, а в грудні 2021-го повідомив, що аналоговнетна зброя пройшла випробування. 2022 року ракету мали почати постачати до військ. Але щось пішло не так.

Раніше ми повідомляли про те, що росія здійснила провокативні обстріли найбільшої в Європі Запорізької АЕС, шантажуючи світ ядерною катастрофою.

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