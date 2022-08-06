Навіть з дому не потрібно виходити: як оформити пенсію дистанційно

Українці в умовах воєнного стану можуть дистанційно подати заяву про призначення пенсії. Допоможуть у цьому е-сервіси, зокрема портал «Дія». Як це зробити, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО:

«За допомогою відповідної вебплатформи наразі можна оформити пенсію: за віком; за вислугу років; по інвалідності; у разі втрати годувальника.

Підготуйте документи, які можуть знадобитися для призначення пенсії. Завчасно відскануйте або сфотографуйте та завантажте на свій комп’ютер:

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП);

документи, що підтверджують трудовий стаж (наприклад, трудову книжку);

довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

(за бажанням); реквізити банківського рахунку (якщо плануєте отримувати виплати через банк);

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності);

документи про надання особливого статусу особі (наприклад, «чорнобильське» посвідчення);

свідоцтво про шлюб (для жінок, які змінили прізвище в результаті укладання шлюбу),

інші документи".

Після того фахівці радять перейти до послуги «Призначення пенсії» на порталі «Дія» та натиснути «Подати заяву».

«Авторизуйтеся за допомогою BankID, електронного підпису або сервісу «Дія.Підпис». Перевірте свої персональні дані та за бажанням поставте позначки у заяві, якщо хочете отримувати від пенсійних органів SMS-повідомлення або електронні листи з інформацією, що стосується вас. Зазначте місце свого проживання (індекс, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири). Вкажіть, чи маєте інвалідність. Виберіть вид пенсії, за призначенням якої звертаєтесь, а також спосіб її виплати (через банк або Укрпошту). Надайте відповіді на уточнюючі запитання залежно від обраного виду пенсії. Завантажте у форматі pdf або фотографій розміром до 1 МВ сканкопії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП), інших документів відповідно до переліку, який буде надано порталом «Дія».

Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою електронного підпису, зокрема «Дія.Підпис»".

Прийняте рішення за наслідками розгляду поданої заяви буде сповіщено через електронну пошту, зазначену під час подання документів. Якщо воно позитивне, слід звернутись до найближчого пенсійного органу з оригіналами надісланих через портал документів для підтвердження даних та оформлення пенсійного посвідчення.

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