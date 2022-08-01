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В Україні перерахують пенсії у жовтні та грудні: кому додадуть 300 грн, а хто отримуватиме 3 тисячі грн

18:50 1 серпня 2022
Пенсії

Незважаючи на військовий стан, в Україні продовжується планове підвищення пенсій. Станом на 1 серпня вже відбулося три етапи підвищення, а ще два заплановані на жовтень та грудень.

Перерахунок пенсій з 1 жовтня

Мінімальна пенсія за віком для так званих «вікових» пенсіонерів (від 70 років) за наявності повного стажу (а зараз це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок) становитиме 3000 гривень, для 65-річних — 2680 гривень, а для пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років: як розраховується надбавка до пенсії (у прикладах)

Довідково: за розрахунками Мінсоцполітики, наразі в Україні налічується 1,7 млн пенсіонерів, старших за 70 років.

Перерахунок пенсій з 1 грудня

З 1 грудня, коли в Україні відбудеться підвищення розміру прожиткового мінімуму, розмір мінімальної пенсійної виплати планується підняти до 2093 гривень, а для непрацюючих пенсіонерів у віці 60−70 років, за наявності достатнього страхового стажу, пенсійний мінімум підвищать до 2500 гривень.

Нагадаємо, деякі категорії українців, пенсії яким підвищили ще у березні, отримають свої підвищені виплати лише після війни.

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