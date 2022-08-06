Титулована українка Лузан за один день завоювала «золото» та «срібло» чемпіонату світу

25-річна українка Людмила Лузан, визнана найкращою спортсменкою країни за підсумками 2021 року, тріумфально виступає на чемпіонаті світу з веслування на каное та байдарках, що проходить у канадському Галіфаксі.

Наша співвітчизниця спочатку завоювала «срібло» в парі з Анастасією Четвериковою на каное-двійках (українки на дистанції 500 метрів поступилися двома секундами китайському дуету), з якою минулого року стала чемпіонкою світу та віцечемпіонкою Олімпійських ігор у Токіо, а потім уже в індивідуальній гонці залишила всіх позаду, випередивши чилійку Марію Майлард, що прийшла другою, більш ніж на дві секунди, та додала до скарбнички збірної «золото».

«Я цю перемогу хочу присвятити нашій Україні. Я дуже щаслива, що маю шанс представляти країну, воювати на дистанціях, відстоювати честь нашої держави, так само як наші воїни у нас в Україні. Для нас це дуже важко і своєю силою ми разом показуємо, що наша Україна є непереможною, і ми обов'язково переможемо у війні. Дякую всім, хто мене підтримує. Я дуже щаслива, що вдалося здобути перемогу», — поділилася своїми емоціями чемпіонка з організаторами.

Переможний виступ Людмили Лузан, починаючи з 3:10:11

Додамо, що бронзовим призером на дистанції 500 метрів стала українська четвірка у складі Олега Кухарука, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна. Також у параканое чемпіонами світу стали Микола Синюк та Марина Мажула, а Владислав Єпіфанов став срібним призером.

Таким чином, у загальному заліку наша команда з шістьма медалями (три «золота», два «срібла» та одна «бронза») посідає друге місце, поступаючись лише Великій Британії (5+4+1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 17-річний український борець греко-римського стилю Євген Поковба став чемпіоном світу.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter