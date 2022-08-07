З Днем ангела Ганни: душевні привітання у віршах, прозі та картинках

Православні українці 7 серпня вшановують пам'ять Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. У день святої Анни прийнято вітати дівчат та жінок, які мають ім'я Ганна (Анна).

Ім'я Ганна має давньоєврейське походження і означає милосердя, граціозність, благодать. Ганна — працьовита жінка. Вона дуже посидюча і може багато і наполегливо працювати. Це допомагає їй у навчанні та кар'єрі на роботі. Вона дуже виконавча людина. Проте вона — не лідер у колективі. Анна — надто хороша, щоб у сучасному світі успішно рухатися кар'єрними сходами.

Однак її, як хорошого працівника, рухатимуть старші товариші. Так що Аня може не сумувати, її праця не пропаде задарма. У дорослому житті Ганна також відрізняється особливою добротою. Іноді може створюватися враження, що вона не може жити своїм життям і їй обов'язково потрібно допомагати комусь.

Привітання та листівки до дня Ганни

***

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела Ганну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

З днем ангела ! Хочу побажаті, щоб на твоєму шляху Ганно не було перешкод і, щоб твоя доля була щедра на світлу удачу и щасливі події, щоб твоя діяльність приносила тобі задоволення и достаток, щоб твоє серце всегда було наповненне любов’ю й розумінням. І в цьом усьому тобі допомагає твій ангел-охоронець.

***

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Анна і добре виконував свої обов’язки!

Як писали «ФАКТИ», на минулих вихідних православні українці вшановували пам’ять великомучениці Марини.

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