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Суспільство та люди

З днем ангела Марини 2022: душевні привітання та красиві листівки

12:34 30 липня 2022
День Марини

Дівчата з ім'ям Марина відзначають свої іменини двічі на рік — 13 березня і 30 липня. У ці ж дати православні віруючі шанують пам'ять великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської і Марини Берійської (Македонської). Ім'я Марина означає" морська", таким дівчатам протегує богиня Афродіта, а навколишні люблять Марину за ентузіазм і унікальність.

Вітання та листівки з Днем Марини

***
Вітаю тебе, Мариночка! Бажаю, щоб все і завжди було так, як хоче твоє серце. Бажаю ні хвилини не сумувати. Бажаю ні краплі в собі не сумніватися. Бажаю наполегливо йти до переможного кінця і втілювати кожну свою мрію. Маришка, будь завжди такою життєрадісною, чарівною, грайливою, променистою, дивовижною. Щастя тобі, дорога, везіння, і звичайно ж, любові!

***
Мила наша Мариночка! Бажаємо тобі райдужних днів та прекрасного настрою. Нехай щастя, захоплення та посмішка ніколи не залишають тебе. Живи весело і з оптимізмом дивись на світ. Не пускай у своє серце негаразди, смуток та тугу. Нехай у твоїй душі завжди співає весна і дзюрчать струмки. З днем ангела!

***
Мариночка, прийми мої вітання, а заодно і побажання величезного і бурхливого, як море, щастя! Марина, нехай твоє серце вірить в чудеса. Нехай в твоєму житті відбуваються тільки хороші події. Нехай в твою сторону дме тільки Добрий Вітер кращих змін!

***
Світле свято у Марини
Ангел в гості прилетів,
Відклади на іменини
Гори справ щоденних!
Нехай, Марино, твій хранитель
Втілить твої мрії,
І завжди, не тільки в свято,
Під захистом ти будеш!

***
З днем ​​народження, Марина,
Будь завжди такою ж милою,
Пустотливий, неповторною,
Доброї, ніжною, щасливою.
Насолоджуйся життям цієї,
Ніколи не знай печалі,
Щоб всі твої світанки
Лише любов'ю зігрівали!

Як писали «ФАКТИ», 24 липня православні українці святкували День святої Ольги.

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