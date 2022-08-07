У США пожежник не зміг загасити будинок, у якому перебувала його родина: загинули 10 людей

Вночі 5 серпня в американському місті Нескопек, штат Пенсільванія, сталася пожежа, про яку ось уже другий день говорять усі Сполучені Штати. Згорів приватний житловий будинок. Загинули 10 людей, зокрема троє дітей п'яти, шести та семи років. Пожежник-волонтер Гарольд Бейкер, який прибув на нічний виклик, відразу зрозумів, що це була його родина.

«Я був на першій пожежній машині. Коли ми повернули за ріг вулиці Деві, я зрозумів, який будинок горить. Я знаю все на цій вулиці. Коли ми під'їхали, у вогні був весь будинок. Ми намагалися пробитися до них, але не змогли», — розповів Бейкер CBS.

У Гарольда загинули син, донька, тесть, сестра дружини та її чоловік, троє онуків та два інші родичі. 19-річний Дейл Бейкер також був пожежником, як і його батько. Онуки не жили у хаті. Їх на літні канікули взяв до себе тесть Бейкера.

Гарольд Бейкер

«Найбільше горе для мене, що я не зміг зайти всередину і врятувати їх», — сказав Гарольд.

Тіла загиблих вдалося витягти з-під уламків лише за допомогою спеціально навчених собак.

З усіх, хто був у домі, врятувалися лише троє людей.

«Пожежники робили сміливі спроби проникнути в будинок через задні двері, але сильне полум'я та високі температури виштовхували їх назад», — сказав журналістам представник поліції штату Пенсільванія Дерек Фелсман.

За попередніми даними, пожежа почалася близько 2:30 ранку 5 серпня на порозі будинку. Що спричинило загоряння, встановить розслідування. Порушено кримінальну справу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смертоносну пожежу в Таїланді. Там 13 людей загинули у нічному клубі.

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