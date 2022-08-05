Смертоносна пожежа в нічному клубі в Таїланді: загинули щонайменше 13 людей, понад 70 поранено

У п'ятницю, 5 серпня, у Таїланді сталася трагедія. У східній провінції Чонбурі внаслідок пожежі в популярному нічному клубі загинули щонайменше 13 людей. Ще близько 70 отримали опіки та інші травми. Половину постраждалих довелося госпіталізувати, 14 людей перебувають у вкрай тяжкому стані.

Пожежа у закладі Mountain B розпочалася о 01:00 за місцевим часом. Причину займання поки не встановлено.

Місцеві телеканали показали, як налякані люди юрмляться біля нічного клубу, а пожежники намагаються погасити полум'я. Очевидець на ім'я Нана розповів журналістам, що був усередині з друзями, коли почалася пожежа. За його словами, вогонь спочатку з'явився над сценою з правого боку. «У цей час співак якраз розпочав свій виступ. Він закричав „Пожежа!“ і шпурнув мікрофон у той бік, де вже було видно полум'я», — розповів Нана.

Це друга за кількістю загиблих та постраждалих пожежа в Таїланді, яка сталася у нічному клубі. У Бангкоку 13 років тому 66 людей загинули під час новорічної вечірки у закладі Santika.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про велику пожежу в Підмосков'ї. Там згорів склад інтернет-магазину Ozon. Збитки перевищили 160 мільйонів доларів.

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