ППО безсила: військові пояснили, чому міста України страждають від ракетних ударів путінських нелюдів

Російські окупанти щодня поливають вогнем багато міст нашої країни, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи місцевих жителів. У зв'язку з цим громадяни просили Зеленського збільшити кількість систем ППО і президент передав це питання на контроль головнокомандувача ЗСУ.

Однак у командуванні Повітряних сил пояснили, що росіяни б'ють містами з реактивної артилерії, яка має бути знищеною у місцях, звідки ведеться вогонь, а не із систем ППО.

Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Київ».

«Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають насамперед через реактивну та стовбурну артилерію. Через неї також включається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме „Градами“, „Смерчами“, „Ураганами“. Люди це теж сприймають як ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО — безсила», — повідомив речник командування Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, реактивна артилерія не збивається і зенітно-ракетними комплексами, адже вони призначені для зовсім інших повітряних цілей. З «Граду», наприклад, 40 реактивних снарядів вилітає за лічені хвилини. Тому треба громити противника у тих місцях, звідки він завдає цих ударів. У Повітряних силах наголосили, що для цього потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, якраз днями днями в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS та німецькі далекобійні РСЗВ MARS II. Найближчим часом Київ має отримати також 75 тисяч снарядів для 155-мм артилерії та снаряди для РСЗВ HIMARS.

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