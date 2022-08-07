Рашисти вночі обстріляли Дніпропетровську та Харківську області: є поранені та руйнування

Протягом минулої ночі окупанти продовжили активно обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, випустивши близько 60 снарядів.

Про це пише голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За уточненою інформацією голови області Валентина Резніченка, до Нікопольського району прилетіли близько 60 снарядів РСЗВ «Град». У Марганці постраждали двоє людей, у т.ч. 64-річний чоловік отримав різані рани голови і був госпіталізований. У місті пошкоджено близько 50 приватних будинків, кілька автомобілів та автобусна зупинка.

Постраждалий житловий будинок

Уламки зачепили також газопровід та електромережу. Декілька тисяч городян залишилися без світла.

Уламок снаряду пробив стелю будинка

По Криворізькому району ворог вдарив із «Ураганів» та ствольної артилерії — під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська територіальні громади. На цей раз, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також вночі обстріляли Харків: вранці постраждали Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. Є руйнування.

Про це написав у своїй соцмережі голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



За словами глави області, ракети було запущено з російського Білгорода, ймовірно, тип ЗРК С-300.

«В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучення ракет є руйнація цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат», — повідомив Синєгубов.

Осколки снарядів, що прилетіли по Харкову.

Крім того, у Новобаварському районі ракета впала в землю біля одного із парків, без руйнувань та постраждалих.

Також і по області росіяни завдавали ударів, а саме по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському і Харківському районах.

«Знову ворог знищує наш урожай. За добу — 25 гектарів! У Богодухівському районі вдень окупанти двічі завдавали ударів по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Нагадаю, що від рук окупантів постраждали вже понад 100 с/г підприємств — понад 220 гектарів пшениці», — зазначив Синєгубов.

Пожежа від прильоту в полі

Крім того, окупанти обстрілювали населені пункти в Чугуївському районі, горіли господарські будівлі, а в Ізюмському районі внаслідок обстрілу росіян горів приватний будинок із прибудовою, є влучання по відкритих територіях.

Загалом протягом доби через ворожі обстріли госпіталізували 2 людей — 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка в Чугуївському районі. Обидва постраждали від мінних підривів.

Нагадаємо, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи за минулу добу спрацювали ефективно, здійснивши вогневу поразку військової техніки російських окупантів та кількох ворожих складів із боєприпасами. Внаслідок цих втрат особовий склад ворога на деяких напрямках відмовляється йти в бій і вдається до саботажу.

552

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter