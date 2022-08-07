Недільна ДТП у Києві: автомобіль пробив відбійник і в'їхав у блокпост (фото)

Попри вихідний день у столиці не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод.

Так, у Дарницькому районі Києва у неділю, 7 серпня, водій автомобіля Volkswagen на швидкості протаранив відбійник, а потім врізався у блокпост.

Про це повідомили користувачі соціальних мереж. Аварія сталася на повороті з проспекту Миколи Бажана на вулицю Ревуцького.

«Водій Volkswagen не обрав безпечну швидкість. Під час повороту з проспекту Бажана у бік вулиці Ревуцького не впорався з керуванням і зіткнувся з металевим відбійником. Потім ще й виїхав за межі проїжджої частини, де потрапив в блокпост» , — йдеться у повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що легковик пробив відбійник, але зупинився завдяки мішкам з піском, з яких було зроблено частину блокпоста.

На щастя, інформації про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, у ДТП у Миколаєві загинув військовослужбовець, який перебував за кермом Land Rover Freelander. Ще четверо військових зазнали травм.

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