Врятували дитину з лап смерті: на Полтавщині рятувальники зуміли дістати з каналізаційного колектора півторарічну дівчинку

У селищі Семенівка під Полтавою 7 серпня мало не загинуло немовля — півторарічну дівчинку рятувальники витягли із каналізаційного колектора. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС України, все сталося фактично в центрі населеного пункту — поблизу торгівельних павільйонів.

До Служби порятунку «101» о 13:52 зателефонували свідки падіння дитини в яму.

Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило і там утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля, коли пробігало повз.

Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС.

Вони вже відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Рятувальники витягають дитину з колектора

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарні.

Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Національної поліції, які мають вирішити, зокрема, чи належним чином здійснювався догляд за дитиною з боку її батьків.

Нагадаємо, минулого року всю Україну сколихнуло жахливе вбивство дитини вітчимом на Сумщині. Всі подробиці читайте в статті «ФАКТІВ».

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