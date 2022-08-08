Принца Вільяма запідозрили у подружній зраді

У жовтій пресі на Заході вже кілька днів поширюються чутки про те, що в сім'ї принца Вільяма та Кейт Міддлтон не все гаразд. Кажуть, що герцог Кембриджський зрадив дружину. Кейт не стала влаштовувати скандали, проте її гордість уражена.

Підставою для подібних припущень стала нещодавня поїздка подружжя до Бірмінгема на Ігри Співдружності. Спочатку газети в захваті описували, як безпосередньо поводилася принцеса Шарлотта. І відзначали її дивовижну схожість із бабусею — принцесою Діаною.

І лише тепер ЗМІ звернули увагу на інші подробиці. Вони й дали їжу для чуток.

По-перше, Вільям і Кейт прибули в Бірмінгем нарізно. Герцогиня Кембриджська приїхала першим класом поїздом. Вільям прилетів гелікоптером і привіз з собою Шарлотту. Герцог сам був за штурвалом. Насамперед Кембриджі у подібних випадках завжди вирушали у подорож разом.

Принц Вільям сідає у вертоліт, де на нього вже чекає принцеса Шарлотта

По-друге, подружжя не взяло з собою синів. Незрозуміло, що завадило Джорджу та Луї скласти компанію батькам та сестрі.

По-третє, на фотографіях з Бірмінгема, а їх опубліковано ціле море, видно, що Кейт не одягла обручку. Адже вона знала, що з'явиться на публіці, що вся увага буде прикута до неї, Вільяма та Шарлотти.

Кембриджі в Бірмінгемі

Безперечно, всьому цьому може бути просте пояснення. Але це не заважає чуткам швидко розлітатися повсюди.

До речі, є припущення, що подібні плітки навмисне розповсюджують шанувальники Меган Маркл та принца Гаррі. Тим самим вони прагнуть відвернути увагу від скандалів, у центрі яких постійно перебувають Сассекси. Вільям та Кейт відвідали Бірмінгем 4 серпня. Цього дня Меган виповнився 41 рік. Її офіційно не привітала ні Єлизавета II, ні більшість інших членів королівської родини. Чутки про зраду Вільяма з'явилися 5 серпня. Як вам такий збіг?

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