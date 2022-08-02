Копія Діани: шанувальники британської королівської родини відзначили неймовірну схожість принцеси Шарлотти з її бабусею

У вівторок, 2 серпня, принцеса Шарлотта, донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон, побувала разом з батьками на Іграх Співдружності. Ці змагання відбуваються зараз у Лондоні. Семирічна правнучка Єлизавети ІІ провела там цілий день. Вільям та Кейт відвели її на змагання гімнастів, плавців та хокеїстів на траві.

Як відзначають британські газети, Шарлотта вперше з'явилася на публіці без своїх братів — принца Джорджа та принца Луї. Раніше хтось з них завжди був поруч з сестрою.

Шарлотта була у літній сукні від Rachel Riley вартістю 54 долари. Кейт обрала для «спортивного дня» білий костюм від Alexander McQueen за 2368 доларів. Вона вже одягала його цього року. Вільям був у білих штанах, блакитній сорочці та темно-синьому піджаку.

Донька герцога та герцогині Кембриджських підкорила шанувальників британської королівської родини своєю безпосередністю та живим характером. На обличчі дівчинки відбивались усі емоції. Іноді їй було жарко, часом нудно. В якісь моменти маленька принцеса просто відчувала втому. Але її чудова посмішка зрештою перемагала все інше.

А ще британців захопила дивовижна подібність Шарлотти з її бабусею Діаною. У соцмережах з'явилися фотографії Діани Спенсер у дитинстві. На них вона трохи старша, ніж Шарлотта зараз. Проте подібність очевидна, впевнено кажуть британці.

Діана у віці дев'яти років

Принц Вільям та семирічна Шарлотта

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Вільям і Кейт привели на корти Вімблдона принца Джорджа. 22 липня старшому синові Кембриджів виповнилося 9 років.

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