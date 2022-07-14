Кейт Міддлтон та принц Вільям терміново відвезли дітей на гелікоптері з Лондона

У середу, 13 липня, у британських ЗМІ з'явилися фото та відео від'їзду принца Вільяма з родиною з їхньої резиденції у Кенсінгтоні. Герцог та герцогиня Кембриджські разом із трьома дітьми та спанієлем сіли на борт приватного гелікоптера та вирушили у невідомому напрямку.

Відео зняв один із шанувальників британської королівської родини. Пресслужба Кенсінгтонського палацу поки що не коментує від'їзд Кембриджів у повному складі. Звичайно, це викликало масу припущень.

Зазначається, що всі члени сім'ї, за винятком лише маленького принца Луї, несли якісь сумки. Найважче тягнув принц Вільям. Принцеса Шарлотта мала лише невелику сумку — дівчинці було доручено допомагати молодшому братові.

Кейт Міддлтон була у світлій літній сукні та солом'яному капелюшку від LK Bennett за 70 доларів.

Передбачається, що Кембриджі вирішили вирушити на літній відпочинок. Наприкінці минулого тижня у Британії завершився навчальний рік у школах. Крім того, на кортах Вімблдона закінчився турнір «Великого шлема», на якому мали бути присутніми Кейт та Вільям. І тепер у подружжя з'явився довгоочікуваний час для сімейного відпочинку. Раніше, до пандемії, їх улюбленим місцем був острів Мюстік у Карибському морі. Востаннє герцог та герцогиня літали туди влітку 2019 року.

Противники цієї версії вказують на те, що сім'я не мала достатньо багажу для такої далекої подорожі.

Інше припущення — Кембриджі розпочали переїзд з Кенсінгтона до Віндзору. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Вільям і Кейт обрали як свою нову резиденцію Аделаїда-котедж. Вони вже перевели принца Джорджа та принцесу Шарлотту до нової школи.

Ця версія виглядає більш обґрунтованою. Але й у неї є супротивники, які ставлять резонне питання — для чого потрібно було використати гелікоптер у такому разі? Переїзд зручніше було б зробити машиною. До того ж Єлизавета II недавно просила Вільяма більше перевозити сім'ю гелікоптером. Королева вважає цей вид транспорту дуже ризикованим та боїться, що може статися трагедія.

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