Пседопафосний некролог: в рф назвали ім’я збитого пілота, який бомбардував мирні міста й села Харківщини

Ще 18 травня цього року українські воїни вдало «приземлили» російський Су-34 у Харківській області. Літак впав на тимчасово окупованій території. Тож цілком зрозуміло, що 100-відсотково підтвердити цей факт, а також дізнатись про долю екіпажу за «гарячими слідами» було неможливо.

Але майже два місяці потому російські пропагандисти видали у відкритому доступі черговий псевдопафосний та ура-патріотичний опус про такого собі загиблого льотчика — командира ланки, лейтенанта владіміра фетісова.

І таким чином, по-перше, підтвердили знищення свого чергового «аналоговнетного» літака. По-друге, — загибель його екіпажу. По-третє, вкотре відкрито назвали військову частину, де служив бравий «ас» — «303-я истребительная авиационная Смоленская Краснознамённая ордена Суворова дивизия».

Ця частина досить таки знаменита та публічна. Вона «прославилась» ще в агресії комуністичного звіра проти Кореї у 50-х роках минулого століття. Інформації про неї у відкритих джерелах вдосталь. Але про бомбардування українських сіл та міст у «послужному списку» раніше не було ані слова… До некролога за «асом» владіміром…

Тож вона посіла «почесне місце» серед усієї когорти російських військових частин, що засвітились в агресії рашки проти України. І наївно думати, що ця інформація ніколи ніде нікому не стане у пригоді… Як от у Гаазі…

Звісно, до загибелі «ас владімір» на своєму «неуязвимом самолете» не міг інакше, як знищити одним пострілом чи не з «50 боевиков, артиллерийскую и автомобильную технику»… І, звісно, «прошел мимо спящей украинской ПВО».. І врятував «целое звено, которое попало в засаду». І відмовився стрибати, щоб не потрапити у руки «жестокому врагу»! Ну, й інші творчі «лайфхаки», епітети та порівняння, що нині викликають геть не сміх, а нудьгу.

Якби не те, що браві путінські орли на своїх «неуязвимых танках» нищили не міфічних «боевиков», а мирні українські школи, будинки, стадіони, бібліотеки… Зокрема на тій самій Харківщині… Бо навіть російські пропагандисти самі визнають й пишаються тим, що «ас» владімір провів аж 64 бойові вильоти…

І ще незадача: «украинские боевики» й знати не бажають про «неуязвимый летающий танк Су-34». Бо, за даними Вікіпедії та відкритих джерел, наші воїни знищили вже понад 20 таких літаків в українському небі.

Та й «спящая украинская ПВО» не уві сні, а наяву не менш активно нищить повітряних піратів путіна. Але, можливо, на думку російських «борзописцев», наша ППО дійсно ще спить? В дусі «мы еще не начинали!» То що ж буде, коли наша ППО «прокинеться»?

Цікаво й те, що жодних даних про загиблого 18 травня штурмана з цього ж таки екіпажу владіміра фетісова поки що у відкритих джерелах немає.

Тож чекаємо на чергові псевдопафосні некрологи?

А тим часом 19-річний строковик Національної гвардії «Запорізький месник» продовжує вправно збивати російські літаки.

На фото — скріни зі статті про знищеного російського льотчика

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