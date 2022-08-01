«Мій досвід перейняв побратим, який теж збив вже два ворожі літаки!»: «Запорізький месник» продовжує нищити ворожу авіацію

19-річний строковик Національної гвардії «Запорізький месник» продовжує вправно збивати російські літаки. Ми вже детально розповідали про бойовий досвід хлопця у матеріалі «Побачив у небі темний силует і інстинктивно підняв «Іглу»: 19-річний боєць збив за місяць три російські «Су-25».

З того часу юнаку, який за свої військові подвиги отримав «Золоту зірку» Героя України, за декілька діб липня вдалось поцілити ще у три російські штурмовики. А на додачу вразити ще й крилату ракету! Більш того, досвід хлопця перейняв ще один його бойовий побратим, який зараз теж успішно нищить путінських повітряних піратів.

— Особливо жорстокі бої точились у нас вже у липні, — розповів «ФАКТАМ» «Запорізький месник». — Знову були масовані обстріли та авіанальоти. І під час чергового нальоту ми із напарником, теж оператором ПЗРК «Ігла», відпрацювали відразу по парі «Су-25». Обидва ворожі літаки були миттєво знищені.

15 липня ми перервали політ крилатої ракети. Це було близько десятої години вечора. Можливо, окупанти хотіли вдарити нею по мирних селах та містах. Можливо, цей «подарунок» призначався нам — як помста за збиті раніше літаки.

Як вдалось її знищити? Чесно скажу, що збивати ракету дещо легше. Ракета летить за визначеною траєкторією. А бойовий літак маневрує, ще й б’є по нас у відповідь — снарядами, бомбами чи своїми ракетами, випускає протиракетні теплові пастки. Тому, як я вже розповідав вашим читачам, збивати «сушки» насправді дуже важко.

— Але вам вкотре це вдалось?

— Так, наступного дня якраз стався ще один наліт «Су-25». Цього разу росіяни знову нахабно залітали до наших позицій, наче до себе додому. Можливо, розраховували «задавити» будь-який опір. Але в один літак я знову влучив. Що там із ним — поки що невідомо. Сподіваємось, що й цей путінський пірат таки знайшов собі могилу в українській землі. До речі, нещодавно й мій колега — боєць-оператор ПЗРК, теж знищив два російські літаки. Дай Боже, він теж матиме солідний рахунок. Ну, а я собі поставив за мету вже невдовзі дійти до першої десятки приземлених ворожих «пташок»! Саме над цим я й планую наполегливо працювати найближчим часом.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, на 1 серпня бійці ВСУ знищили 223 ворожі літаки і 174 крилаті ракети.

Фото пресслужби Національної гвардії України

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