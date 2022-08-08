Є один безпрограшний варіант: як «врятувати» джинси з плямами білизни

Господині знають, як часом складно позбутися плям на одязі. Деякі плями взагалі не виводяться жодними засобами. Зокрема йдеться про білизну на джинсовій тканині.

Якщо пляма від білизни на джинсах маленька, її можна замаскувати за допомогою маркера або олівця.

Для цього потрібно вибрати відповідний маркер, олівець. Акуратно замалювати пляму. На виворітний бік одягу покласти вологу марлю і пропрасувати ділянку праскою.

Можна також замаскувати пляму аплікацією, кишенею чи нашивкою, зробити рвані дірки. Все залежить від стилю виробу.

Реанімувати джинсову тканину, якщо хлорка сильно в'їлася, не вийде. Якщо площа плями велика, то варто переробити джинси на «варені».

Для цього знадобиться порошок, білизна та вода. Відро води нагріти до кипіння, додати порошок, скручені по вертикалі, джинси варити у складі близько 15 хвилин. Після процедури джинси слід прополоскати у холодній воді. Забарвлення не рекомендується: якщо зіпсована більшість речі, воно може бути нерівномірним.

Повернути відтінок темній тканини точно не вийде, якщо плямі понад 3 дні. Можна пофарбувати речі за допомогою спеціальних фарбників, які продають у промислових магазинах.

Деякі перуть зіпсовані речі в пральній машині з барвником — це дозволяє отримати рівномірний колір.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути білим речам їхній початковий білий вигляд.

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