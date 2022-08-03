Прального порошку недостатньо: як відбілити білі речі від жовтизни у домашніх умовах (відео)

Господині знають, що білі речі з часом набувають жовтуватого відтінку, якого важко позбутися. Це псує зовнішній вигляд одягу, тюлі, постільної білизни. Існує кілька способів повернути речам їх початковий білий вигляд.



Щоб відбілити речі у пральній машині, звичайного прального засобу недостатньо, пише ukr.media. Потрібно додати, принаймні, синьку й засіб для виведення плям, а також ряд інших засобів.



Розглянемо кілька варіантів відбілювання білизни.



Синька і засіб для виведення плям



Покладіть тюль або інші білі речі у пральну машинку. Розведіть синьку з водою у рівних пропорціях (наприклад, по 50 мл синьки та води). Налийте у відсік для полоскання. Всипте у відсік для порошку 1−2 ложки засобу для виведення плям. Поставте пральну машинку на звичайний режим тривалістю 1 годину при температурі 60 °C. Увімкніть додаткове полоскання.

Білизна

Відбілювач, що містить хлор, не можна заливати у пральну машинку. Щоб відбілити речі білизною, налийте у таз теплу воду та додайте білизну (пропорція — 30−50 мл рідини, що відбілює, на 5 л води). Розмішайте. Опустіть білизну у розчин. Слідкуйте, щоб вода повністю покрила річ. Залиште білі речі на годину. Дістаньте білизну, ретельно прополощіть та завантажте у пральну машину. Виберіть режим «Делікатне прання» з температурою не вище 40 °C.

Кальцинована сода та порошок

Відбілюючу властивість має кальцинована сода. Вона не пошкоджує механізм пральної машини, тому її можна додавати безпосередньо під час прання. Покладіть білі речі у барабан пральної машини. У спеціальний відсік насипте 50−100 г порошку та додайте туди 2 ст. л. кальцинованої соди. Виставте режим залежно від типу тканини та запустіть процес прання. Коли машина зупиниться, дістаньте та розвісьте речі для сушіння.

Марганцівка та рідке мило



У 5−6 л гарячої води розчиніть 50 г натертого на тертці господарського мила або 50 мл рідкого миючого засобу. Додайте трохи марганцівки, щоб вода стала трохи рожева. Замочіть у цьому розчині білизну. Залишіть на 5 годин (можна і на ніч, якщо забруднення досить сильні). Прополощіть білі речі та помістіть у пральну машину. Прати треби у прискореному режимі.

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