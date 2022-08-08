Умова для надання зброї: експерт розкрив можливі мотиви позбавлення Корбана громадянства

Під тиском західних партнерів українська влада змушена проводити «чистки» можливої російської агентури. Складовою цього процесу могло бути й припинення громадянства Геннадія Корбана та інших відомих бізнесменів.

Позбавлення Геннадія Корбана українського громадянства, ймовірно, було однією з вимог західних партнерів до української влади. Таке припущення зробив політолог Олег Лісний у колонці для сайту «Апостроф».

На підтвердження своєї думки експерт наводить, зокрема, те, що на Заході ніяк не відреагували на указ президента, який окремі українські політики засудили та назвали «несправедливим».

«Впадає в вічі відсутність будь-якої реакції на скандал з Корбаном з боку західних партнерів. Зрозуміло, що в умовах війни європейці та американці намагаються утримуватися від різкої критики української влади, щоб не грати на руку російським пропагандистам. Водночас наші партнери вміють натякати. Пригадаймо, до прикладу, заяви посольства США та послів G7 на вручення підозри у держзраді Петру Порошенку. Західні інституції негайно дали сигнал, що за цією справою „уважно слідкують“, не даючи прямих оцінок діям влади. У ситуації з Корбаном — повна тиша», — зазначив Олег Лісний.

Політолог також нагадав, що репутація у Геннадія Корбана на Заході далеко не ідеальна. Зокрема, торік британський журналіст Тім Вайт оприлюднив фільм-розслідування, де йшлося про ймовірні зв’язки бізнесмена з росією. Майже одночасно американський аналітичний центр Atlantic Council у своїй статті називав Корбана причетним до «місцевої олігархічної мережі», що «перетворила регіон на персональну вотчину впродовж останніх шести років».

Політичний аналітик вважає, що рішення щодо Корбана треба ставити в один ряд із гучними звільненнями у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора, які назвали «чисткою» цих органів від російської агентури. Всі ці дії можуть бути умовою для постачання Україні західного озброєння.

«Ці акти за явними та неявними ознаками є результатом тиску на українську владу з боку західних партнерів. Хронологічно вони збігаються із занепокоєнням на Заході щодо того, що західна допомога, в тому числі військова, потрапляє в „ненадійні руки“. Тиск Заходу на Україну з вимогою вичистити російську агентуру збігається також з підготовкою контрнаступу на фронті, для чого нам необхідні нові партії західного озброєння», — наголошує Олег Лісний.

Нагадаємо, про припинення українського громадянства Геннадія Корбана стало відомо 22 липня, коли бізнесмена не пустили в Україну з території Польщі. Прикордонники вилучили у Корбана паспорт, мотивуючи це указом президента. За кілька днів до цього у ЗМІ просочилась інформація про намір Зеленського позбавити паспортів Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та інших осіб. У всіх них — окрім українського, нібито були громадянства інших держав.

Сам Корбан назвав інцидент «непорозумінням» і закликав президента «вирішити питання». Згодом — звернувся до РНБО з пропозицією допомогти виявити «максимальну кількість людей з подвійним громадянством».

Також з’ясувалось, що Геннадій Корбан не має стосунку до керівництва територіальною обороною, хоч у ЗМІ його називають «головою Штабу тероборони Дніпра». Згідно з офіційною відповіддю ЗСУ, бізнесмен не обіймає керівних посад у структурах Сил оборони України.

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