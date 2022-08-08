Бариста-флорист та 3000 гривень для програміста: в мережі опублікували чільну п’ятірку найнедолугіших вакансій

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну багато хто лишився роботи — деякі підприємства позакривалися через бойові дії, інші були вимушені призупинити діяльність. Втім, є й пропозиції на ринку праці. Деякі з них вельми дивні.

Як пише dev.ua, дизайнерка Анну Лазурко, яка публікує в своєму LinkedIn вакансії з дивними та кострубатими описами та вимогами, зробила добірку з таких пропозицій, презентувавши першу п'ятірку.

Перше місце в її рейтингу посіла компанія, яка шукає проектного менеджера з креативним та аналітичним мисленням, який би у першу чергу хотів розвиватися і підняти бізнес на світовий рівень, а вже потім — заробляти.

На другому — вакансія у готельно-ресторанному бізнесі. Підприємець шукає людину, яка б одночасно і каву готувала, і на квітах зналася. Називається вакансія «бариста-флорист».

Завершує трійку лідерів фірма, якій також необхідний майстер на всі руки — графічний дизайнер та копірайтер.

Наступному роботодавцю також потрібний копірайтер з непоганим знанням англійської мови, якому за повний робочий день пропонується… мінімальна зарплатня. Таке працевлаштування для людини з позитивним поглядом на роботу пропонують у столиці.

Втім, наступний роботодавець, вже з Одеси, пропонує зарплатню у 2−3 тисячі гривень людині зі знанням англійського, яка знається на розробці мобільних застосунків.

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Фото Pixabay

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