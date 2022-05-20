експерт ринку праці, керівник одного з провідних міжнародних рекрутингових агентств Мирослава Трандаш. Одним із найсерйозніших випробувань для багатьох людей в умовах війни стали втрата роботи та колишніх заробітків (про державну допомогу безробітним українцям читайте тут ). Про те, як змінився ринок праці, що пропонує він сьогодні і як знайти роботу в нинішній непростій ситуації, «ФАКТАМ» розповіла

«У довгостроковій перспективі виграє той, хто зараз не втратить своїх професійних навичок»

— 24 лютого ринок праці змінився за один день, — каже Мирослава Трандаш. — Він різко перетворився з ринку претендента, де компанії боролися за професіоналів і за таланти, на ринок роботодавця. У багатьох компаніях спостерігається скорочення персоналу — від 20 до 60 відсотків. Це означає, що на ринок вийшло багато людей, які відкриті до пропозицій.

— І всі ж хочуть, щоб робота була не гірша за колишню і щоб зарплата була хорошою?

— У багатьох завищені очікування. Люди не хочуть йти на зарплату, яка менша за колишню, але треба враховувати нові реалії. У довгостроковій перспективі виграє той, хто не втратить професіоналізм та кваліфікацію. Професіонал, який продовжує успішно працювати в кризових умовах, дуже цінний для будь-якої компанії зараз і високо цінуватиметься у мирний час, коли життя налагоджуватиметься. Якщо ви працювали у великій компанії, а сьогодні вам пропонують роботу у менш масштабній, погоджуйтесь. Такі компанії мають шанси з часом вирости, і співробітників можуть очікувати хороші перспективи, якщо власники таких компаній розуміють цінність людського капіталу та намагаються залучити до свого бізнесу найкращих у своїй справі.

«Я дуже вірю в те, що невдовзі компанії знову боротимуться за таланти»

— Які фахівці зараз користуються найбільшим попитом?

— Актуально все, що пов'язане з ІТ-сферою, диджиталізацією бізнесу, маркетингом, е-комерцією. Дуже популярні і набирають обертів посади, які поєднують кілька ролей — наприклад, Product Owner, Digital Project Manager, Digital Analyst.

Зараз дуже цінуються фахівці, які вміють працювати дистанційно. Ходити до офісу, як раніше, вже не обов'язково. Ситуація з ковідом нас підготувала до цього. Сьогодні представники багатьох професій можуть успішно працювати і заробляти, перебуваючи у будь-якій точці світу.

— Які навички особливо цінуються?

— Якщо ви залишаєтеся у своїй професії, відточуйте свою майстерність, опановуйте щось нове, вивчайте іноземну мову, стежте за трендами. Намагайтеся посилити свій професіоналізм.

— Як, на вашу думку, ситуація на ринку праці змінюватиметься найближчим часом?

— Я дуже вірю в те, що невдовзі компанії знову боротимуться за таланти. Це здорова ринкова ситуація на відміну від тієї, коли таланти та професіонали перебувають у ролі прохачів і готові погодитися на будь-яку зарплату.

— Які поради ви б дали роботодавцям сьогодні?

— Намагайтеся зберегти професійне ядро. Коли життя в нашій країні нормалізується, ваша компанія зможе зробити стрімкий ривок. Зібрати команду з нуля в рази складніше та дорожче, ніж зберегти її. Опинившись у важких економічних умовах, продовжуйте комунікувати зі своїми співробітниками, щоб вони розуміли, яка ситуація у компанії та на що вони можуть розраховувати. Якщо ви не збираєтеся закривати свій бізнес, намагайтеся шукати нові моделі роботи та заробітку, опановуйте нові ринки.

«Навчання — це не тільки здобуття знань, а й нові зв'язки та знайомства»

— А що порадите тим, хто шукає роботу?

— Професіоналам, як я вже говорила, варто залишатися у професії або шукати себе у суміжних. Але є чимало людей, які можуть кардинально змінити рід діяльності, проаналізувавши, що їм більше подобається і де вони можуть застосувати свої здібності та вміння. Дуже важливо зазирнути всередину себе, запитавши: «Що я хочу і можу?» Коли здобувач знає свої сильні сторони і те, чого він хоче, на нього чекає успіх. Раджу вибрати етичну компанію із правильною корпоративною культурою, яка вам подобається, і йти навіть на невисоку посаду — в такій компанії ви завжди зможете зробити успішну кар'єру.

— Що означає етична компанія?

— Це компанії, де є можливості росту, де на посади висуваються не «свої» люди, а ті, хто має реальні успіхи в діяльності та талант.

— Як же дізнатися, етична компанія чи ні?

— Зараз на різних ресурсах є багато сервісів, де можна переглянути відгуки про роботодавця.

— А як бути, якщо людина постійно переглядає портали з працевлаштування, але нічого вартого уваги для себе там не знаходить?

— Дивіться ширше, зверніть увагу на суміжні професії та навчайтеся, опановуйте нові, актуальні навички. Навчання — це не тільки здобуття знань, але й нові зв'язки та знайомства. Людина, з якою ви навчалися, колись може вам запропонувати роботу або порекомендувати вас у свою компанію на вакансію, що відкрилася.

— На жаль, нерідко, коли люди опиняються без роботи, їх охоплює депресія, вони не хочуть ні з ким спілкуватися.

— І це велика помилка. Спілкуйтеся зі знайомими, розповідайте, що ви шукаєте роботу. Як кажуть, стукайте у всі двері. Іноді відкриваються ті, що й не очікуєш. Я розповім вам таку історію. Якось у таксі я розмовляла з водієм, він розповідав про свою роботу. І я раптом згадала, що один мій знайомий шукає водія на пристойні умови. Сказала про це таксисту. І невдовзі він став водієм цього знайомого. Все склалося дуже вдало.

Здавалося б, така швидкоплинна зустріч: я сіла в таксі й за пів години вийшла. І якби таксист всю дорогу мовчав, звичайно, того розвитку подій, про який я розповіла, не було б. Говоріть про свої потреби та мрії! Знаєте, пошук роботи — це така ж робота. І підходити до цього треба відповідально. Вивчіть ситуацію у галузі, зорієнтуйтеся в компаніях, підготуйтеся до співбесіди. Адаптуйте своє резюме для кожної посади та компанії з урахуванням їхньої специфіки. Ходіть на співбесіди — це важливий досвід. Бажаю, щоб усе у вас склалося якнайкраще.

Фото з альбому Мирослави Трандаш

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