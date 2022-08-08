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«Трупи рухаються»: рашисти закопують своїх поранених живими в безіменних могилах

21:45 8 серпня 2022
«Трупи «рухаються»: рашисти закопують своїх поранених живими в безіменних могилах

Журналіст Олег Батурін, який після пережитого полону та катування змушений був виїхати із Нової Каховки у безпечне місце, повідомив, що рашисти закопують своїх поранених живими в безіменні могили.

«Я спілкувався з жителем села Раківка Бериславської територіальної громади, що на Херсонщині, — пише журналіст у соцмережі. — Він розповів, що два тижні тому по Раківці, Урожайному та інших селах були гарні „прильоти“ по позиціях російських військових. Покосили там їх багато. Після цих „прильотів“ орки розшукали мужика з бульдозером і потягнули його рити котлован. Коли він викопав, росіяни завезли й скинули туди кілька камазів з трупами окупантів. Потім наказали бульдозеристу засипати все землею. Він дивиться, а трупи „рухаються“. Як мінімум декілька поранених там було. Відмовився. „Не закопаєш їх, закопаємо тебе разом із ними“, — пригрозили росіяни».

То ж, за словами журналіста, довелось чоловіку засипати їх землею. І це вже не перший випадок, коли рашисти так «турбуються» про своїх поранених побратимів.

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