«Може стати «другим Маріуполем чи Сєвєродонецьком»: військовий експерт пояснив, чому ЗСУ не варто брати Херсон штурмом

Успішні дії ЗСУ на півдні України змусили російських окупантів перекидати у Херсонську область свої війська. Багато експертів вважають, що битва за Херсон переламає перебіг усієї війни.

Такої думки дотримується і військовий експерт Петро Черник. Про це він сказав в інтерв'ю «24 каналу».

За словами експерта, гарна стратегічна передумова для просування лінії вогневої поразки впритул до кримського перешийка відбудеться, якщо ЗСУ вдасться:



- звільнити правий берег Дніпра,

- опустити вниз оперативну лінію у Запоріжжі, зокрема відбити Нову Каховку,

- тримати в облозі Херсон і т.д.



«Ми вже маємо достатню кількість західного артилерійського озброєння, і найголовніше РСЗВ HIMARS та MLRS 270. Ця зброя показала свою ефективність у використанні українців», — сказав експерт.



При цьому Петро Черник підкреслив, що якщо вдасться ці лінії посунути, то тоді дійсно досяжність боєприпасів, які ми маємо, ставить під загрозу Кримський перешийок, яким зараз забезпечується значна частина окупантів не тільки на Півдні, а й на Сході.



На його думку, це справді покращить наші позиції.



Якщо це станеться, у супротивника залишиться лише одна серйозна «артерія» — кордон Луганської області. А це зовсім інша історія щодо загального протистояння, підкреслив він.

Водночас військовий експерт зауважив, що він виступає проти того, щоб брати Херсон штурмом, брати штурмом міську забудову — потенційно кратні втрати.



«Все тому, що це місто може стати „другим Маріуполем або Сєвєродонецьком“. Ми там зазнали значних втрат, при тому що оборонялися, а не наступали», — сказав він.



«Наш ворог підлий і він будуватиме „живі щити“ й окопуватиметься у міській зоні. Це найгірший сценарій і штурмувати таке величезне місто, як на мене, недоречно. А облога та виснаження противника рано чи пізно зробить свою роботу. Зневоднені люди воювати не можуть», — додав експерт.

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що для ЗСУ на окупованих територіях ідеальним поєднанням було б поразка російських складів з боєприпасами та ліній постачання окупантів. Після цього росіяни будуть неспроможні оновити запаси й відповідно воювати далі. А у можливому наступі росіян у районі Херсона Купер не бачить логіки.

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