«Ваш пропуск — це довідка з військкомату про відстрочку»: адвокат розповів, як студентам виїхати за кордон на навчання

Уже чимало сказано про виїзд за кордон багатодітних, опікунів, студентів. Втім, нюансів не бракує. Про них і розповів адвокат Артем Сімутін.

«Ситуація: є батько трьох дітей від різних шлюбів. Так от, право виїзду має лише батько, який утримує дітей. Інакше факт батьківства такого права не надає. А ще є людський фактор прикордонника: виїжджаєш із документами, проте без дітей, можуть і не пропустити, доведено, — говорить адвокат. — А головне — треба підтвердження: рішення суду про утримання, свідоцтво про народження, інші документи. Вловіть суть: утримання, а не природне батьківство. Якщо чоловік самостійно виховує одну дитину і більше, то для виїзду необхідно встановлення місця проживання дитини з батьком. Це може бути рішення суду, органу опіки й піклування, свідоцтво про смерть матері дитини чи рішення про позбавлення матері батьківських прав.

Та якщо чоловік одружився вдруге, він втрачає статус одинокого батька. Тут головне — встановлення факту проживання з батьком і повторне одруження. Виїзд чоловіка для догляду за хворими членами родини — випустять лише чоловіка, який матиме відповідний висновок МСЕК чи ЛКК, що людина потребує постійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих, не пустять. Хіба що ви їдете разом із ними, але якщо про це не свідчать документи, все марно".

За словами адвоката, ситуація з виїздом студентів за кордон на навчання теж складна.

«Кажуть, що треба на кордоні показати лише наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток, ще якісь нотаріальні документи. Та хоч документ із Гарварду тицяйте — не випустять. Ваш пропуск — це довідка з військкомату про відстрочку на 6 місяців, бо більше закон не дозволяє. А щоб її отримати, потрібно пройти медкомісію РВК і стати на облік».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відстрочку від мобілізації надають тільки чинним студентам. Експерт відповів на 10 запитань про мобілізацію.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter