Як повідомляли «ФАКТИ», багатодітним чоловікам дозволений виїзд за межі України. Наразі у Державній прикордонній службі розповіли про документи, які повинен пред'явити на кордоні громадянин України, на утриманні якого є троє і більше дітей віком до 18 років, якщо діти перебувають за кордоном.

«Статтею 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Для перетину кордону на даній підставі необхідно надати підтверджувальні документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років».

Такими документами, за словами прикордонників, можуть бути свідоцтва про народження трьох і більше дітей або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю цих дітей та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

«Слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей), — пояснюють у Держприкордонслужбі. — Підтверджувальними документами можуть бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо. У разі якщо вищевказані свідоцтва є у додатку „Дія“, то їх також можна використовувати під час виїзду за кордон для підтвердження факту утримання трьох та більше дітей віком до 18 років».

Нагадаємо, нещодавно киянин намагався «відкосити» від армії та втекти за кордон, але лише втратив 80 тисяч гривень.

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