День Пантелеймона Цілителя: що категорично заборонено робити 9 серпня
У вівторок, 9 серпня, християни східного обряду вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона, якого називають Цілителем.
Пантелеймон присвятив своє життя допомозі хворим та підтримці нужденних. Він займався не тільки лікуванням, а й поширював ідеї християнства. За доносом був схоплений — Пантелеймона жорстоко катували, а потім стратили.
Святий вважається покровителем лікарів та захисником стражденних. Ім'ям Пантелеймона-Целителя часто називають храми при лікарнях та шпиталях. Йому моляться за зцілення від усіх хвороб.
Предки вважали, що в день пам'яті Пантелеймона не можна працювати в полі, а також переносити чи перевозити з місця на місце сіно. Поганою прикметою вважалося випікання хліба вдома.
А ось збирати лікарські трави не тільки можна, а й потрібно — за повір'ями, вони матимуть особливо цілющу силу. Цей день було прийнято проводити разом із рідними та близькими.
Також існують деякі погодні прикмети. Вважалося, що веселка в небі провіщає похмуру погоду найближчими днями, а ясну і суху погоду на Пантелеймона-Целителя пророкували коники, які стрибали та голосно стрекотіли. А ось мурахи, які поспішали закрити входи до мурашників, віщували сильний дощ.
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