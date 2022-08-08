Поки Ердоган говорить про зацікавленість путіна: в Україні планують збирати «Байрактари»

В Україні планують відкрити завод з виробництва ударних безпілотників «Байрактар», на які збирають гроші волонтери. Побудувати завод має намір турецька компанія, яка випускає ці безпілотники.



Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.



За словами посла, тиждень тому було затверджено двосторонню угоду про будівництво та направлено до парламенту на ратифікацію.



«Байрактари» дуже важливі, і це вже легенда нашого опору. Але не одними БПЛА обмежується наша співпраця. Хоча про це — потім. А завод будуватиметься. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду та направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", — зазначив Боднар.



Посол також уточнив, що власник компанії «Байрактар» створив в Україні свою компанію. Ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.



Боднар також додав, що на значній частині моделей, які виготовлятимуться на цьому заводі, стоятимуть комплектуючі українського виробництва.



Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росія зацікавлена у виробництві «Байрактарів». Президент Туреччини Ердоган публічно заявив, що путін пропонує у цьому напрямі співпрацювати.



Боднар з впевненістю заявив, що власники заводу «Байрактар» не планують розширювати своє виробництво за рахунок росії та постачати безпілотники на російський ринок.



«Нічого спільного з будь-якими планами будівництва заводу або продажу безпілотників тут немає. Я прямо розмовляв з одним з власників цього заводу, він каже, що у них не те що таких планів немає, вони такого навіть уявити не могли б», — додав посол.

«Байрактари» в Україні вперше застосували у бою на Донбасі восени 2021 року. Навесні 2022 року вони знищували колони російських окупантів під Києвом.



Нагадаємо, нещодавно президент росії володимир путін побував з візитом в Ірані. Західні ЗМІ впевнені, що серед питань, що обговорювалися, мова також йшла і про безпілотники, які путін просив в Ірану.

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