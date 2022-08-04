- 06:39 Підвищення пенсій у жовтні: які мінімальні виплати гарантовані пенсіонерам
- 06:27 Нова страва з баклажанів від Alina FooDee: ще можна встигнути приготувати до приходу коханого на обід
- 06:20 День Пантелеймона Цілителя: що категорично заборонено робити 9 серпня
- 06:13 Незвичайний спосіб відбілити пожовклі білі речі: як це зробити швидко та ефективно (відео)
- 08.08 23:37 Померла зірка культового мюзиклу «Бріолін» Олівія Ньютон-Джон
- 08.08 22:31 Зірка «Жіночого Кварталу» знову стала мамою: перші фото дитини
- 08.08 22:30 «Бумеранг працює на обидві сторони»: таролог розповіла, чого чекати українцям у серпні
- 08.08 22:00 «Ваш пропуск — це довідка з військкомату про відстрочку»: адвокат розповів, як студентам виїхати за кордон на навчання
- 08.08 21:50 Покупець у Лівані відмовився від українського зерна
- 08.08 21:45 Kalush Orchestra відмовляються виходити на сцену з російськими артистками на фестивалі в Чорногорії
- 08.08 21:45 «Трупи рухаються»: рашисти закопують своїх поранених живими в безіменних могилах
- 08.08 21:41 Де дивитися онлайн «Штурм» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 36×28 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
— Вчителю, чому ви не даєте мені більше завдань, тоді як інші отримують чи не щодня нові? — запитав одного разу нетерплячий юний слухач школи Тибету свого наставника.
— Я відповім тобі, але трохи пізніше. А зараз давай пообідаємо.
Учень погодився, тим більше, що він був голодний.
— Тільки дозволь мені самому тебе годувати? — несподівано запропонував наставник.
Учню це здалося дивним, але він погодився, думаючи, що таким чином вчитель хоче проявити до нього більше уваги, ніж до інших учнів. Коли принесли їжу, наставник набрав у ложку смачного, ароматного та соковитого рису і підніс її до рота учня, який з апетитом взявся їсти частування. Від задоволення він навіть похитав головою, заплющив очі і хотів був у захопленні похвалити вміння кухаря, але тільки відкрив рота, щоб сказати: «Ах, яке ж це диво», як чергова ложка рису опинилася у нього в роті. Він почав трохи швидше пережовувати, але, не встигнувши дожувати, відчув, що його рот поповнився ще однією ложкою чудової страви. Він жував все швидше і швидше, і, незважаючи на це, ложка з рисом все частіше і частіше опинялася в роті — причому, перш ніж він встигав прожувати попередню.
Нарешті учень не витримав і з повним ротом вигукнув:
— Ми що, кудись поспішаємо? Чому ви наповнюєте мій рот, перш ніж я встигаю прожувати і насолодитися смаком цього чудового рису? Невже не можна їсти не поспішаючи, приємною бесідою доповнюючи процедуру їди?
— Можна, звичайно, але ж тобі подобається їсти саме так, — сказав учитель.
— Мені подобається? Хто вам це сказав?
— Ти сам. Трохи більше ніж півгодини назад.
— Я? — здивовано спитав учень.
— А хто ж ще? Ну, не я просив давати тобі нові уроки, коли колишні були ще не пережовані і не засвоєні тобою. Хоча, погодься, давати тобі нові завдання, перш ніж ти виконаєш і зрозумієш попередні, все одно, що наповнювати їжею і без того повний рот. Не поспішай набирати багато завдань і не поспішай виконувати їх усі відразу. «Поспішайте повільно», — говорили давні, щоб не прогавити щось важливе, що відбувається в той же час з тобою. Іди до поставленої мети з радістю та старанністю, а не з квапливістю. Не перетворюй своє життя на гонитву. Намагайся відчути смак кожного прожитого тобою дня — і насолоджуйся цим. Тепер, я сподіваюся, ти це усвідомив…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с
Тиск: 752 мм