Ворог зранку обстріляв Миколаївську область: є руйнування

Російські терористи в ніч проти 9 серпня одночасно з артилерійськими обстрілами районів Дніпропетровської області знову завдали ракетних ударів по Миколаєву та області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

За його інформацією, близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілом був населений пункт Лимани у Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.

Близько третьої години ночі ворожі війська обстріляли смт Березнегувате у Баштанському районі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та пошкодження зараз уточнюється.

Також сильна пожежа виникла на одному із місцевих полігонів побутових відходів.

Нагадаємо, під час затяжної комендантської години у Миколаєві інтенсивність «прильотів» по житлових кварталах міста зменшилася. Як зазначав Віталій Кім, під час дводенної комендатської години правоохоронці зареєстрували 20 проваджень.

408

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram