Рашисти утримують напоготові у Чорному морі 4 носії ракет та десантний корабель

На Південнобузькому напрямку, де росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні позицій і недопущенні просування ЗСУ, ситуація зберігається стабільно напруженою, але контрольованою силами оборони України.



Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», протягом доби, що минула, ворог здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по наших позиціях, втрат не допущено.

Росіяни завдали удари по Миколаєву з важкої ствольної артилерії 152-го калібру — снаряди впали в Корабельному районі. На щастя, обійшлося без жертв.

З «Градів» був обстріляний Нікопольський район — пошкоджено насосну станцію та десять дачних будинків. Також обійшлося без жертв.

«Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському районі. Внаслідок цих ударів та роботи ракетно-артилерійських підрозділів ворог поніс втрати — підтверджено ліквідацію 24 рашистів, танка Т-62 та п'яти одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини, знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», — йдеться у повідомленні.

Також в оперативному командуванні зазначили, що незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові чотири носії ракет типу «Калібр» та один великий десантний корабель.



«Загроза ракетних ударів та обстрілів ворожими силами нікуди не зникла. В сучасних умовах варто розуміти, що це може і посилитись. Не нехтуйте власною безпекою, не наражайте себе на невиправданий ризик. Будьте свідомі і пильні», — додали в ОК «Південь».

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що ворог бив по двох районах — Нікопольському та Криворізькому. «Нікопольський атакували тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах», — додав він.

А керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ранком 8 серпня ворог обстріляв околиці міста. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Напередодні ворог наніс ракетний удар і по Вінничині — в командуванні Повітряними силами ЗСУ підтвердили «прильот» на військовий об'єкт.

Нагадаємо, що днями рашисти обстріляли Харків, Миколаїв, Нікополь та Запоріжжя — були загиблі та багато поранених.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка





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