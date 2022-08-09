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Події

Найбільший варварський обстріл Дніпропетровщини з початку війни: російські фашисти випустили по Нікополю 120 снарядів з «Градів» (фото)

9:36 9 серпня 2022
Наслідки обстрілу Нікополя

Минула ніч була дуже неспокійною для мешканців двох районів Дніпропетровської області .

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ніч інтенсивних обстрілів… Російська армія накрила вогнем два райони — Нікопольський і Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з „Градів“. До міста прилетіли 120 реактивних снарядів! Пошкоджено кілька житлових будинків. На трьох підприємствах уражено цехи, майстерні й машини. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річного чоловіка госпіталізовано з переломом», — повідомив він.

Ушкодження одного з авто

Тим часом у Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без поранених місцевих мешканців.

Нагадаємо, обстріли Нікополя та сусідніх районів Дніпропетровщини ворог веде з території окупованого Енергодару Запорізької області, мешканці якого стали заручниками рашистів.

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