«На адресу рф скажу тільки одне: «Будьте ви прокляті!»: Леоніду Кучмі сьогодні виповнюється 84 роки

У вівторок, 9 серпня, виповнюється 84 роки другому президентові України Леоніду Кучмі. Він народився 1938 року в селі Чайкине Чернігівської області.

1960 року Леонід Кучма закінчив Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет за спеціальністю інженер-механік у галузі ракетної техніки. Після закінчення університету працював у ракетно-космічній галузі у конструкторському бюро «Південне» (Дніпро). У 28 років став технічним керівником випробувань на космодромі Байконур. Був у 1986−1992 роках генеральним директором виробничого об'єднання «Південмаш». Потім прем'єр-міністром — до вересня 1993 року. У липні 1994 року його обрали президентом України і він був єдиним президентом України, переобраним на цю посаду повторно — у листопаді 1999-го.

Через багато років після відходу в 2004 році з президентської посади повернувся на службу Україні — кілька років очолював українську делегацію на переговорах у Мінську.

Леонід Кучма вперше зіткнувся з агресивною політикою росії у 2003 році під час конфлікту на Тузлі. Тоді кремль спробував захопити Крим, але півострів вдалося відстояти.

«Ми дуже скоро зрозуміли, що йдеться про промацування України на слабкість, на глибину можливого відступу. Зрозуміли задовго до того, як голова путінської адміністрації Волошин пообіцяв скинути на Тузлу бомбу, а газетні заголовки почали кричати, що «до війни з росією залишилося менше кілометра», — розповідав про ті події Леонід Кучма.

Він згадує, що Україна перекинула на острів кілька сотень прикордонників і зміцнила оборону, а морську піхоту привели до боєготовності на катерах, що знаходяться в Керченській протоці.

За словами другого президента, він наказав у разі порушення росіянами кордону України відкрити вогонь на поразку.

«Росіяни почули — і дамба зупинилася. Ми перемогли у тому безкровному конфлікті. Як виявилось, обороною Тузли ми виграли для країни 10 років. Але ще тоді я розумів, що ми виграли лише час», — сказав Кучма.

Через 10 років росія анексувала Крим і вторглась на Донбас. Війна росії проти України набула затяжного характеру. При цьому Захід змушував Київ ухвалити умови Москви. Леонід Кучма, який очолював групу українських переговорників у Мінську, виступив категорично проти пропозицій на кшталт так званої формули Штайнмайєра.

«Формула Штайнмайєра до миру на Донбасі не приведе, бо це не є формулою миру. Це формула на якийсь час політична чи така — а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі „здати нас із тельбухами“, так би мовити», — говорив Кучма.

Після початку повномасштабної війни росії проти України в лютому 2022 року Леонід Кучма залишається у себе вдома в Києві і не збирається нікуди їхати. Другий президент у своєму зверненні до українців у березні повторив своє переконання:

«Україна — не росія. І ніколи не стане росією. Чи не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І це не зупинити. А на адресу росії скажу тільки, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті», — каже другий президент.

Раніше ми повідомляли про думку Леоніда Кучми щодо ймовірності застосування росією тактичного ядерного удару по Україні.

449

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram