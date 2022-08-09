У культового кінорежисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона

У культового данського режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона. 66-річний кінематографіст «перебуває у гарному настрої та лікується від симптомів хвороби». Про це заявили представники компанії Zentropa, яка продюсує фільм фон Трієра.

Наразі Ларс працює над третім сезоном серіалу «Королівство». Його прем'єра запланована на кінець року. У Zentropa сподіваються, що хвороба не завадить режисеру завершити зйомку.

Проте компанія попередила, що фон Трієр не братиме участі у просуванні серіалу, не даватиме інтерв'ю та не зустрічатиметься з шанувальниками.

Ларс фон Трієр є лауреатом понад 100 різних кіно- та телепремій. Серед них «Золота пальмова гілка» Каннського кінофестивалю за картину «Та, що танцює у темряві», Гран-прі в Каннах за драму «Розсікаючи хвилі», а також п'ять нагород Європейської кіноакадемії.

Найкращими фільмами фон Трієра, окрім уже названих, вважаються «Європа», «Догвілль», «Меланхолія».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як вплинула хвороба Паркінсона на кар'єру та життя популярного голлівудського актора Майкла Джей Фокса, зірки кінотрилогії «Назад у майбутнє».

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