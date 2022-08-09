Боєць ЗСУ не зміг офіційно оформити стосунки зі своєю коханою, бо вона громадянка російської федерації. Про це розповів дніпровський журналіст Валерій Гарагуц у Facebook.



За його словами, у РАГСі Дніпра відмовили в укладенні шлюбу бійцю ЗСУ та громадянці росії. Жінка народилася у Москві, але вийшла заміж за мешканця Дніпра. Через якийсь час вони розлучилися. Жінка залишилася жити у Дніпрі. При цьому вона мала дозвіл на постійне проживання в Україні.



Після розлучення жінка зустрічалася з хлопцем, який служить у ЗСУ з 2014 року. У нього з'явилася можливість приїхати у короткострокову відпустку. І пара вирішила офіційно оформити свої стосунки, але у РАГСі їм відмовили.



«У країні воєнний стан і будь-які послуги громадянам з країни агресора не надаються, тому громадянину України у вільному виборі дружини було відмовлено. Виїхати в іншу країну для укладення шлюбу не можуть, до того ж наречений служить у ЗСУ. Звернутися до суду було б добрим варіантом, але наречений на війні, а наречена — громадянка росії», — пише журналіст.

При цьому він нагадав, що в статті 51 Конституції України прописано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Крім того, закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає, що іноземці та особи без громадянства на території України користуються такими правами та свободами, як і громадяни України.



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