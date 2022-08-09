РосЗМІ назвали Ані Лорак зрадницею

На українську співачку Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, почалося цькування у росЗМІ. Кремлівські пропагандисти пишуть, що «злиденну» артистку покинув наречений. Тепер її назвали зрадницею, хоча Лорак жодного разу публічно не висловилася про російське вторгнення. Лише на початку лютого співачка обтічно закликала до миру.

Хвиля піднялася через відміну концерту, запланованого на 25 листопада, в Новосибірську. Пропагандисти припускають, що це пов'язано із «критичними висловлюваннями на адресу спецоперації».

Де зараз перебуває Ані Лорак, вона не афішує. На її офіційному сайті у гастрольному графіку вказані лише європейські міста. На осінь у артисти заплановано тур містами Німеччини, а також виступи в Чехії.

Схоже, тепер Ані Лорак не раді не лише в Україні, а й у Росії, де співачка живе та працює останні роки.

Нагадаємо, у липні Ані Лорак вперше за довгий час з'явилася на публіці — виступила на корпоративі у Вірменії.

Також вона проводила час у компанії путіністки Валерії та дружини рупора кремля Пєскова.

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram