ФБР образило Трампа: будинок 45-го президента США у Флориді обшукали

У понеділок, 8 серпня, Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР провели обшук в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. «Це неправомірні дії правоохоронних органів, перетворення судової системи на зброю та атака вкрай лівих демократів, які відчайдушно не хочуть, щоб я балотувався на пост президента у 2024 році», — заявив Трамп.

«Настали темні часи для нашої нації. Мій гарний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч зараз знаходиться в облозі. Його зайняла велика група агентів ФБР», — написав Трамп, у власній соцмережі Truth Social. Він також заявив, що під час обшуку було зламано його сейф.

Телеканал CNN повідомив, що Трампа у маєтку під час обшуку не було. Він перебував у Нью-Йорку. Мар-а-Лаго влітку зазвичай закритий як приватний клуб. Трамп любить проводити літні місяці в гольф-клубі в Нью-Джерсі.

ФБР відмовляється коментувати історію з обшуком Трампа. Проте американські телеканали стверджують, що агенти мали ордер. Передбачається, що вони шукали секретні документи, які Дональд імовірно забрав з собою, залишаючи Білий дім. Згідно з американськими законами, глава держави не має права після закінчення президентського терміну надавати собі будь-які документи.

Трамп це правило порушив. Він не передав до Національного архіву велику кількість різних важливих паперів. У лютому 2022 року співробітники Національного архіву вилучили у Мар-а-Лаго 15 коробок з документами. Серед них була офіційна кореспонденція Трампа з Кім Чен Ином, а також лист, який за традицією залишив в Овальному кабінеті Білого дому Барак Обама своєму наступнику. Саме Національний архів вимагає, щоб Міністерство юстиції розпочало розслідування незаконних дій 45-го президента США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок невдалого падіння у власному будинку померла перша дружина Дональда Трампа Івана. Їй було 73 роки.

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