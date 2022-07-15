Названо справжню причину смерті Івани Трамп

У п'ятницю, 15 липня, американські ЗМІ назвали причину раптової смерті Івани Трамп. Як уже повідомляли «ФАКТИ», першу дружину Дональда Трампа знайшли мертвою в її апартаментах на Манхеттені у Нью-Йорку. Івані було 73 роки. Вона прожила у шлюбі з Дональдом понад 15 років і народила трьох дітей — Дональда-молодшого, Еріка та Іванку.

З'ясувалося, що Івана впала зі сходів у своєму таунхаусі. Її знайшла обслуга, коли прийшла 14 липня після 13:00. Падіння призвело до зупинки серця.

Таунхаус на Манхеттені, в якому жила Івана Трамп

Першим приїхав попрощатися з Іваном її син Ерік Трамп

Ніщо не передбачало біди. Цього дня Івана мала намір відвідати свій улюблений салон краси. Вона записалася до перукарки, яка обслуговувала її багато років. На 15 липня у неї було куплено квиток на літак — Івана вирушала до Франції. Вона хотіла відпочити у Сен-Тропе.

1287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter