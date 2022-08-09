Рідкісна хвороба позбавила Ештона Катчера здатності бачити, чути, ходити

У понеділок, 8 серпня, популярний голлівудський актор Ештон Катчер зробив визнання, що шокує. Виявилося, що він більше року боровся з небезпечною хворобою, через яку він втратив зір, слух і здатність ходити. Заява кінозірки прозвучала у трейлері нового епізоду популярного документального серіалу «У дикій природі з Беаром Гріллсом», що виходить на каналі National Geographic.

«Приблизно два роки тому я заразився вкрай рідкісною формою васкуліту. Хвороба відправила в нокаут мій зір, мій слух, моє володіння власним тілом. Потрібно було приблизно рік на те, щоб повернути всі ці здібності», — заявив Ештон.

«Ти насправді не цінуєш це, доки воно в тебе є. Я оцінив. Бо не знав, чи зможу знову бачити, чути, ходити. Мені пощастило, що я досі живий», — додав Катчер.

Телеканал CNN спробував зв'язатися з актором або його представниками, але відповіді поки що не отримав.

У 2014 році від ускладнень після васкуліту помер відомий актор, сценарист і режисер Гарольд Раміс (зняв «День бабака», зіграв одну з головних ролей у культовій комедії «Мисливці за привидами»). Йому було 69 років. Васкулітом захворів за чотири роки до смерті.

Васкулітом називають імунопатологічне запалення судин — артерій, артеріол, капілярів, венул і вен. Захворювання призводить до змін структури та функцій внутрішніх органів. Причини виникнення хвороби залишаються наразі невідомими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у культового датського кінорежисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона.

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