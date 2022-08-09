38.67 / 39.73 39.10 / 40.31
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Рідкісна хвороба позбавила Ештона Катчера здатності бачити, чути, ходити

21:51 9 серпня 2022
Ештон Катчер

У понеділок, 8 серпня, популярний голлівудський актор Ештон Катчер зробив визнання, що шокує. Виявилося, що він більше року боровся з небезпечною хворобою, через яку він втратив зір, слух і здатність ходити. Заява кінозірки прозвучала у трейлері нового епізоду популярного документального серіалу «У дикій природі з Беаром Гріллсом», що виходить на каналі National Geographic.

«Приблизно два роки тому я заразився вкрай рідкісною формою васкуліту. Хвороба відправила в нокаут мій зір, мій слух, моє володіння власним тілом. Потрібно було приблизно рік на те, щоб повернути всі ці здібності», — заявив Ештон.

«Ти насправді не цінуєш це, доки воно в тебе є. Я оцінив. Бо не знав, чи зможу знову бачити, чути, ходити. Мені пощастило, що я досі живий», — додав Катчер.

Телеканал CNN спробував зв'язатися з актором або його представниками, але відповіді поки що не отримав.

У 2014 році від ускладнень після васкуліту помер відомий актор, сценарист і режисер Гарольд Раміс (зняв «День бабака», зіграв одну з головних ролей у культовій комедії «Мисливці за привидами»). Йому було 69 років. Васкулітом захворів за чотири роки до смерті.

Васкулітом називають імунопатологічне запалення судин — артерій, артеріол, капілярів, венул і вен. Захворювання призводить до змін структури та функцій внутрішніх органів. Причини виникнення хвороби залишаються наразі невідомими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у культового датського кінорежисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона.

601

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова, Галкін та діти

Без Галкіна: Паулс розповів про повернення Пугачової до Москви

Тайсон Ф&#39;юрі

Його били Кличко та Усик: Ф'юрі назвав боксера, заради якого готовий повернутися в ринг

Карти таро

Серйозні зміни для Риб та сумнівні угоди Дів: гороскоп на тиждень з 8 по 14 серпня

рушники

Забруднені кухонні рушники будуть як нові: перевірений і ефективний спосіб прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту