Вибухи на аеродромі в Криму: рекція Зеленського, США та відомих українців (фото)

Після того, як в окупованому росією Криму на авіабазі загарбників пролунали потужні вибухи, Генеральний штаб ЗСУ у своєму черговому зведенні повідомив про втрати рф, зокрема, про дев'ять знищених літаків.

Фото Генштабу ЗСУ

Вибухи на півострові стали найбільш обговорюваною темою. Зокрема, про Крим у своєму звернні говорив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим — український, і ми ніколи від нього не відмовимося. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України. росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найнебезпечніших місць у Європі. росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну», — зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися звільненням півострову.

У США також говорили про події у Криму. Як повідомляє "Голос Америки", речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що Америка підтримує зусилля України із захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. У неї запитали, чи вважають США Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю. На що речниця відповіла: "Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії росії, і це - в центрі нашої уваги". За словами Карін Жан-П'єр, США продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі за свободу і суверенітет проти брутального нападу з боку росії.

На кримські події активно реагували українські посадовці.

У мережі вже з'явилася купа мемів та фотожаб на події у Нефедорівці.

А керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський припустив, що вже час готувати наступну військову марку, присвячену мосту через Керченську протоку.

А «Інсайдер» виклав у мережу перше відео з аеродрому.

В Telegram-каналах появились первые кадры с аэродрома в Новофедоровке. Как сообщается, на видео Су-24М ВКС РФ. Достоверность не подтверждена pic.twitter.com/MEfE4rphBD — The Insider (@the_ins_ru) August 9, 2022

У Міністерстві оборони України, коментуючи вибухи в Криму, зазначили, що не можуть встановити причину займання, однак вкотре нагадують про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".

А російські масмедіа писали про масову втечу туристів з окупованого Криму.

Фото — скріншот

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