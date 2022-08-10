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Події

Обстріл Нікопольського району: 13 людей загинули, 11 — поранені (фото)

10:17 10 серпня 2022
Обстріл житлового будинку

Росіяни знов вдарили по Нікопольскому району — наслідком обстрілів з «Градів» сталі числені жертви.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко назвав ніч, що минула, трагичною.

«Ворог двічі обстріляв район з „Градів“. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада», — повідомив він. За його словами, 13 людей загинули, у тому числі двоє у лікарні. Поранені 11 місцевих мешканців, п'ятеро з них — у важкому стані. Спочатку повідомлялося, про 11 загиблих та 13 поранених.

В районі виведена з ладу лінія електропередач, кілька тисяч місцевих мешканців залишилися без світла.

Він виклав у мережу фото, на яких зафіксовані наслідки ворожих обстрілів.

Російські військові постійно обстрілюють Миколаїв, Нікополь та Запоріжжя.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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